Verschüttetes Quecksilber aus einer Flasche hat am Dienstag einen ABC-Einsatz der Feuerwehr auf einem Gelände der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) in Wernigerode (Landkreis Harz) ausgelöst. Das Quecksilber wurde am Vormittag von einem Bediensteten der HSB gemeldet, wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse mitteilte.