Sechs Einsätze Löschflugzeug-Saison im Harz beendet

Am Donnerstag ist in Ballenstedt im Landkreis Harz die Löschflugsaison beendet worden. Das Flugzeug ist insgesamt sechs Einsätze geflogen – unter anderem auch in Brandenburg. Der Harz ist der erste Landkreis in Deutschland der sich ein eigenes Löschflugzeug angeschafft hat. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro.