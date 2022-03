Es ist fünf Tage her, da stand Lea Weber mit dem Mikrofon in der Hand vor ihren Mitschülern. Auf dem Schulhof ihrer Schule, dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wernigerode, protestierte die Schülersprecherin mit ihnen zusammen gegen eine Fusion ihrer Schule mit dem zweiten Wernigeröder Gymnasium, dem Stadtfeld-Gymnasium. Nun steht die Schülerin der 12. Klasse vor dem "Sportland" in Halberstadt und protestiert schon wieder. In der Sporthalle kommt der Kreistag des Landkreises Harz zusammen, um über die Zukunft der Gymnasien im Landkreis zu entscheiden, auch über die von Leas Schule.