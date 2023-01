Nach Angaben des zuständigen Veterinäramtes gab es in Sachsen-Anhalt bisher noch keinen Fall der Afrikanischen Schweinepest. Die Situation sei allerdings sehr angespannt. Deshalb bereite man sich vor und sensibilisiere das Technische Hilfswerk, die Freiwilligen Feuerwehren, die Forstbetriebe und die Landwirte. In Deutschland ist die Afrikanische Schweinepest bereits bei Wildschweinen in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten.