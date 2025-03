Der Harzgeröder Ortsteil Alexisbad im Landkreis Harz soll in den nächsten Jahren touristisch aufgewertet werden. Bis 2030 sollen insgesamt etwa 30 Millionen Euro in den Ort fließen, wie Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Neben der Stadt gebe es zwei weitere Investoren sowie städtebauliche Fördermittel von Bund und Land. So würden etwa verfallene Gebäude erneuert. "Alexisbad galt mal als Perle des Selketals und das soll es auch wieder werden, das ist unser Ziel."