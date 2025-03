Der Harzgeröder Ortsteil Alexisbad im Landkreis Harz soll in den nächsten Jahren touristisch aufgewertet werden. Bis 2030 sollen insgesamt etwa 30 Millionen Euro in den Ort fließen, wie Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte.

Neben der Stadt gebe es zwei weitere Investoren sowie städtebauliche Fördermittel von Bund und Land. So würden etwa verfallene Gebäude erneuert. "Alexisbad galt mal als Perle des Selketals und das soll es auch wieder werden, das ist unser Ziel."

Die Hotelkette "Morada" will ihren Standort in Alexisbad nach eigenen Angaben ausbauen. Zu den bisherigen fast 40 Arbeitsplätzen sollen bis zu 25 neue Jobs hinzukommen. Wie der Leiter für Bauwesen und Entwicklung der Hotelkette, Lars Zimmermann, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sollen im ehemaligen Badehaus des Ortes ein Restaurant und eine Bierbrauerei entstehen.

In einem Wahrzeichen des Ortes, im "Türmchen-Haus", seien Apartments geplant. Der Kurpark vor dem Hotel soll etwa mit Wasserspielen und Bäumen verschönert werden. Zu den gesamten Plänen machen sich aktuell auch angehende Architekten und Ingenieure in einem Wettbewerb Gedanken. Die Studenten werden ihre Entwürfe laut Zimmermann am 6. Juni präsentieren.