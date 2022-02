Mit der neuen Verfügung seien Proteste zwar weiter möglich, betonte Balcerowski, in unangemeldeter Form seien sie aber verboten. Demnach dürfen Demonstrationen nur noch ortsfest stattfinden, Umzüge sind untersagt. Die Teilnehmenden werden zudem zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske verpflichtet, Kinder unter sechs Jahren ausgenommen, und müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Das Abbrennen von Pyrotechnik wird ebenfalls verboten.



Zudem tritt eine sogenannte Bannmeile in der Ruf- und Hörweite von Privatwohnungen mehrerer Kommunalpolitiker in Kraft. Die Anordnung gilt in Absprache mit der Polizei zunächst bis zum 31. März. Verstöße können mit einer Geldstrafe von bis zu 1.500 Euro geahndet werden.