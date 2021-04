Ein Besuch bei der Quedlinburger Tafel Bei Altersarmut geht es nicht nur ums Geld – sondern auch um Einsamkeit

Auch Frauen haben ein deutlich höheres Risiko, in der Altersarmut zu landen. Das liegt daran, dass sie öfter in Jobs arbeiten, die schlechter bezahlt sind, zum Beispiel in der Pflege. Im Schnitt treten Frauen im Job häufiger als Männer für die Familie einen Schritt zurück, gehen beispielsweise in Teilzeit oder setzen eine Zeit lang aus. Bildrechte: MDR/pixabay