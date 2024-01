Bildrechte: imago/Olaf Wagner

Ameos hatte am Mittwoch erklärt, die die Geburtshilfe inklusive der erst kürzlich modernisierten Kreißsäle in Halberstadt wegen Geldproblemen zum Monatsende zu schließen. Der Klinikbetreiber führte die Inflation und hohe Energie- und Personalkosten sowie die "anhaltende, sich verschärfende und offensichtlich gewollte Unterfinanzierung im deutschen Gesundheitssystem" als Begründung an.



Ameos habe in den vergangenen Jahren erheblich aus Eigenmitteln in die Geburtshilfe investiert, darunter in den kompletten Umbau der Kreißsäle für 1,5 Millionen Euro und in die Sanierung der Stationen für rund eine Million Euro. Es sei nicht möglich, den Betrieb in Halberstadt fortzuführen, hieß es weiter. Die Versorgungs-Angebote der Gynäkologie, Kinderheilkunde und Kinderintensivstation in Halberstadt stünden allerdings nicht zur Debatte.