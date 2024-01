Bildrechte: imago/Olaf Wagner

Ameos habe in den vergangenen Jahren erheblich aus Eigenmitteln in die Geburtshilfe investiert; darunter in den kompletten Umbau der Kreißsäle für 1,5 Millionen Euro und in die Sanierung der Stationen für rund eine Millionen Euro. Ameos beklagt darüber hinaus "nicht refinanzierte Kostensteigerungen durch Inflation, Energie- und Personalkosten in den vergangenen beiden Jahren". Es sei nicht möglich, den Betrieb in Halberstadt fortzuführen, hieß es weiter.