Wernigerode 22-Jähriger schlägt Notarzt während Einsatz ins Gesicht

In Wernigerode ist ein Notarzt während der Versorgung einer Patientin angegriffen und verletzt worden. Rettungssanitäter und Notarzt waren laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch zu einer 54-Jähriger gerufen worden. Weil dem in deren Wohnung ebenfalls anwesenden 22-jährigen Sohn der Frau die medizinische Behandlung seiner Mutter zu lange dauerte, versetzte er dem Notarzt einen Faustschlag ins Gesicht.