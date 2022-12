Nach Attacke in Wernigerode Angegriffener Notarzt will weiter im Rettungsdienst arbeiten

Nachdem ein Notzarzt in Wernigerode Mittwochnacht im Einsatz angegriffen und schwer verletzt wurde, will der Mediziner in den Rettungsdienst zurückkehren. Das hat ein Kollege des Mannes angekündigt. Dem Opfer gehe es den Umständen entsprechend gut.