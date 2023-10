Die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) in Sachsen-Anhalt hat ihre Kapazitätsgrenze fast erreicht. Wie aus Angaben des Landesinnenministeriums hervorgeht, waren Ende der vergangenen Woche 1.900 Flüchtlinge in der Einrichtung in Halberstadt untergebracht. Das entspreche etwa 90 Prozent der verfügbaren Kapazität.