Die "Arbeitsstelle Niederdeutsch" an der Otto von Guericke-Universität Magdeburg hat den Antrag aus Aspenstedt beurteilt und herausgefunden, welche plattdeutschen Ortsnamen überliefert sind. Darunter sind demnach "Aspenstide" aus dem Jahr 1156 und "Aspenstete" aus dem Jahr 1358. Der nun gewählte Ortsname "Aspenstidde" sei erstmals im Urkundenbuch der Stadt Halberstadt aus dem Jahr 1383 belegt und vor allem in volkssprachlichen Urkunden verwendet worden.



Wie die Arbeitsstelle der Universität mitteilte, ist die Namensform "Assenstidde" historisch gewachsen und fest mit dem Ort verbunden. Das bestätigte auch eine Umfrage unter der plattdeutschsprachigen Bevölkerung von Aspenstedt, in der über den Ortsnamen entschieden wurde.