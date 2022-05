Immer mehr Freiwillige helfen bei der Aufforstung im Nationalpark Harz mit. Denn der ist von Dürren, Stürmen und Borkenkäferbefall arg gebeutelt. Im Herbst 2021 habe es in dem länderübergreifenden Großschutzgebiet 34 Arbeitseinsätze von Helferinnen und Helfern gegeben, die 37.339 junge Bäume in die Erde gebracht hätten, wie aus dem jetzt veröffentlichten Tätigkeitsbericht 2021 der Nationalparkverwaltung in Wernigerode hervorgeht.