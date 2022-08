In Harzgerode und Quedlinburg haben Archäologinnen und Archäologen Knochen gehängter Menschen auf zwei Jahrhunderte alten Richtstätten gefunden. Laut Archäologin Marita Genesis sind es die ersten Grabungen dieser Art in Sachsen-Anhalt. Es seien außer den Knochen außerdem Metallfunde und eine blaue Glasperle gefunden worden.

Die Galgen hätten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer historischen Karte gefunden. Den Aufzeichnungen zufolge solle es über mehrere Jahrzehnte nacheinander zwei Dynastien von Henkersfamilien in Harzgerode gegeben haben. Es wurde nachgewiesen, dass der Galgen bei Harzgerode zwischen 1650 und 1800 genutzt wurde. Nach Angaben von Marita Genesis wurde er vermutlich schon im Mittelalter genutzt.

In Quedlinburg sei der Galgen von 1660 bis 1809 genutzt wurden. In die Löcher der drei Pfosten seien dann Linden gepflanzt worden, so Genesis, die heute den genauen Standort des Galgens zeigen. Unter dem Galgenstandort seien Keramikreste, sogenannte Malhornware, sowie verlagerte Knochenreste gefunden worden. In drei Gruben lag zudem je ein menschliches Skelett. Die Malhornware lässt laut Archäologin drauf schließen, dass die Toten aus dem 17. Jahrhundert stammen.