Im Landkreis Harz ist in der Nacht zum Donnerstag eine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwischen Wegeleben und Emersleben zwei Autos frontal zusammen. Eine der beiden Fahrerinnen starb noch an der Unfallstelle. Die andere wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.