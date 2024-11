Der Konzern reagiert nach eigenen Angaben auf die "schwierigen Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie in Europa". Im Werk in Thale laufe im Februar 2025 ein größerer Serienauftrag aus. Der Kostenwettbewerb sei zu intensiv und der Standort habe sich in den Angebotsverfahren für neue Projekte nicht gegenüber anderen Anbietern in Europa durchsetzen können.