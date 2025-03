Was nun mit dem Gelände passiert, welches sich weiterhin im Besitz von ElringKlinger befindet, ließ das Unternehmen offen. Geht es nach der Stadt, soll dort wieder ein produzierendes Gewerbe einziehen. Das sagte Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir bedauern die Schließung weiterhin, aber die Entscheidung ist gefallen und wir müssen damit proaktiv umgehen." Man versuche, per Netzwerk mit anderen Firmen in Kontakt zu treten. Vielleicht könne man vermitteln und somit helfen, dass der Standort wieder belebt werde, wenn auch mit einer anderen Firma, so Zedschack.