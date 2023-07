Nach Lkw-Brand A36 im Harz nach tagelanger Sperrung wieder frei

Die A36 im Harz ist wieder frei. Die Strecke war am Mittwoch gesperrt worden, nachdem in der Nacht zuvor ein Lkw gebrannt hatte. Am Brandort zwischen Ilsenburg und Stapelburg musste die Fahrbahn auf der gesamten Breite erneuert werden.