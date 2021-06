Wetter im Harz So funktioniert die automatische Brocken-Wetterwarte

Die Wetterwarte selbst wird in Zukunft nur noch gelegentlich vom Wartungspersonal besucht. Einmal im Monat reist Servicetechniker Holger Heine vom DWD-Standort Potsdam aus an, um die Geräte zu überprüfen und zu warten. Fällt etwas aus, ist er innerhalb von fünf Tagen auf dem höchsten Berg. "Ein Problem ist die Feuchtigkeit. Man kann machen was man will, das Wasser findet immer einen Weg", klagt Heine, der auch mal Spinnweben, Laub oder kleine Tiere aus den Zwischenräumen der Sensoren entfernen muss, weil diese die Messungen verfälschen.