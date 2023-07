Den Angaben zufolge wird die Strecke für die Sanierung in mehrere Bauabschnitte eingeteilt, in denen der Verkehr mit Ampeln an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt wird. Eine Vollsperrung sei nicht nötig. Insgesamt investiert das Land demnach rund 750.000 Euro in einen neuen Dünnschichtbelag der Straße. Er wird auf die vorhandene Fahrbahndecke aufgetragen und soll die Nutzungsdauer der Asphaltdecke um mehrere Jahre verlängern. Nach aktuellem Stand ist geplant, dass die Bauarbeiten bis 4. August abgeschlossen sind.