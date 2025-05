"Mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren die Gewalthemmschwelle drastisch nach unten gegangen ist, dass man nicht mehr normal miteinander redet, sondern schon immer in einem lauteren Ton, so das ruhigere Reden, so wie wir miteinander reden, ist bei den Kindern anders geworden", erklärt die ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie.