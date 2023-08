Nach dem das Motocross- und Musikfestival "100 The Challenge" in Ballenstedt im Harz außer Kontrolle geraten war, ziehen die Veranstalter Konsequenzen. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Festivals teilen sie mit, dass die Veranstaltung mit Camping so nicht mehr stattfinden wird. Es heißt dort: "Unser Fokus wird sich jetzt auf den Motorsport legen und eine schöne Party am Abend. Was, Wie und vielleicht auch Wo können wir noch nicht sagen."