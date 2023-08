Nachdem das Motocross- und Musikfestival "100 The Challenge" in Ballenstedt im Harz zeitweise außer Kontrolle geraten war, kündigt nun auch die Stadt Konsequenzen an. Ein solches Festival werde es auf dem Flugplatz Asmusstedt in dieser Form nicht mehr geben, sagte Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT. Grundsätzlich sollen auf dem Flugplatz aber weiterhin Events stattfinden.