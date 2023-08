Zuvor hatten bereits die Veranstalter des Festivals auf der offiziellen Instagram-Seite des Festivals erklärt, dass die Veranstaltung mit Camping so nicht mehr stattfinden wird. Es heißt dort: "Unser Fokus wird sich jetzt auf den Motorsport legen und eine schöne Party am Abend. Was, Wie und vielleicht auch Wo können wir noch nicht sagen." Veranstalter Alexander Böhm sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben so viele Kommentare und Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, es ist einfach schade, dass so eine tolle Veranstaltung in ein so schlechtes Licht gerückt wird."