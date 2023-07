Während des Festivals hatten sich Besucher in sozialen Medien über die Durchführung des Festivals beschwert. Sie kritisierten die Veranstalter für die in ihren Augen mangelnde Organisation in der Gastronomie und überfüllte Campingplätze. Außerdem gab es Beschwerden über Diebstähle. Die Veranstalter kündigten an, das Festival in dieser Form nicht mehr durchführen zu wollen.