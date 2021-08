Vor dem Landgericht Magdeburg hat am Montag der Prozess um einen Messerangriff in Ballenstedt begonnen. Angeklagt ist ein 24-jähriger Mann, der im Februar auf dem Rathausplatz plötzlich und unvermittelt auf einen 16-Jährigen eingestochen haben soll. Das teilte das Landgericht mit.

Dem Ballenstedter wird demnach versuchter Mord vorgeworfen. Er soll heimtückisch gehandelt haben. Weil er wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig gewesen sein soll, geht es im Prozess aber um die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie. Er ist bereits in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht und in Behandlung.