In Ballenstedt im Harz haben Unbekannte zehn Schafe und zwei Schäferhunde offenbar gestohlen. Wie die Polizei in Halberstadt am Sonntag mitteilte, sind die Tiere zwischen Freitagabend und Samstagmittag von einem eingezäunten Gartengrundstück nahe der Roseburg verschwunden.