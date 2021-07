Bauarbeiten Bahnstrecke Magdeburg – Halberstadt für eine Woche gesperrt

Abellio hat zwischen Magdeburg und Oschersleben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Ab Oschersleben fahren dann Züge in Richtung Halberstadt und umgekehrt. Die neuen Fahrzeiten und Anschlusszüge sind in den Fahrplänen hinterlegt – online, per App und an Fahrkartenautomaten.