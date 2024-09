Am Samstag wird zum siebten Mal der Tag der Feuerwehr des Landes Sachsen-Anhalt begangen, dieses Jahr richtet die Stadt Quedlinburg ihn aus. An dem Festtag soll die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren gewürdigt werden. In Benneckenstein, im Oberharz, haben einige Feuerwehrkameraden im letzten Jahr ein eigenes Fahrzeug für Waldbrände gebaut. Der Wagen war auch kürzlich beim Feuer am Brocken im Einsatz.