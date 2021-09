Das grüne Band ist zerschnitten. Nein, nicht jenes entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Aber nur einen Steinwurf von ihr entfernt – in Benneckenstein – fiebert der Wildpflanzen-Verein der offiziellen Eröffnung seines "Essbare Wildpflanzen Parks" (Ewilpa) entgegen. Zeremoniell, einer Einweihung würdig, durchschneiden Gudrun Kopka und Ortsbürgermeister Kay Rogge am Sonntag gemeinsam das symbolische rote Band, das hier eben grün ist. "Gut Wuchs!", wünscht der Bürgermeister und erntet dafür breiten Applaus der anwesenden Gäste. Gudrun Kopka und Ortsbürgermeister Kay Rogge haben den Ewilpa am Wochenende eröffnet. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Der Ewilpa im Oberharz ist eröffnet, doch zu pflücken oder naschen gibt es außer Brennnesselblättern oder Hagebutten noch nicht sonderlich viel. "Das ist ja vollkommen klar", sagt Gudrun Kopka, denn "wir haben die ersten Pflanzen doch erst im Frühling gesetzt. Umso mehr freuen wir uns auf den nächsten Sommer. Dann werden wir wie wild reife Früchte und Kräuter ernten können."

Schon mehr als 1.500 Pflanzen wachsen und gedeihen

Essen kann man bisher nur wenige der Pflanzen. Logisch: Der Wildpflanzen-Garten wurde erst im Frühsommer angelegt. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke Der Startschuss fiel am Pfingstwochenende. In einer Art Subbotnik pflanzten Vereinsmitglieder Holunder, Weißdorn, Heidelbeere, legten eine Quitteninsel an, Speierlinge fanden ihren Stammplatz – und unten am Gondelteich entstand eine Nussecke. Alles soll kontrolliert verwildern. Und inzwischen gedeihen mehr als 1.500 Bäume, Sträucher und Bodenpflanzen. Goji- und Aronia-Beere, Kornelkirsche, Waldmeister – und die nächsten Obstbäume sind bereits für Oktober angekündigt.

Der Ewilpa wächst buchstäblich, und der Bürgermeister sieht darin eine große Chance für sein Städtchen, das zur Stadt Oberharz am Brocken gehört. Kay Rogge kann sich vorstellen, mit dieser Art Natur den Tourismus ankurbeln zu können. "Ein Angebot, um den Gast zu locken", sagt er ganz unverblümt, "gerade in Zeiten, in denen der Wald weicht." Schon jetzt wachsen und gedeihen im Ewilpa mehr als 1.500 Pflanzen. Und es sollen noch mehr werden. Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

Stempelstelle für Wanderer