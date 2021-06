Baumrettung Bergwacht Harz trainiert in Thale für Rettungseinsätze

Die Bergwacht Harz hilft, wenn jemand im gebirgigen Gelände in Not gerät – etwa Wanderer, Kletterer, Mountainbiker. Am Samstag hat die Bergwacht Sachsen-Anhalt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Thale verschiedene Rettungs- und Klettertechniken trainiert, um Personen aus oder von Bäumen zu retten. Das ist mitunter bei Unfällen von Gleitschirmfliegern, Baumkletterern, aber auch bei Zwischenfällen von Forstarbeitern und Baumpflegern nötig.