Gerade Richtung Ostern sind Eier gefragt – und in Sachsen-Anhalt werden immer mehr Eier ökologisch erzeugt. Im vergangenen Jahr waren es rund 69 Millionen Bio-Eier, wie aus Daten des Statistischen Landesamts in Halle hervorgeht. Das entspricht einem Anteil von rund zehn Prozent aller landesweit erzeugten Eier. An den bundesweiten Durchschnitt kommt Sachsen-Anhalt allerdings noch nicht ganz heran – der liegt bei 13 Prozent.