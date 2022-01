Der 59-jährige Angeklagte und ein anderer Mann sollen in den frühen Morgenstunden an einem Oktobertag 2018 in ein Einfamilienhaus in Blankenburg im Landkreis Harz eingebrochen sein. Der Bewohnerin trafen sie noch im Schlafzimmer an und sagten ihr, dass sie Schulden eintreiben wollten.