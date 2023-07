In Blankenburg im Landkreis Harz ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte ihn nach eigenen Angaben nur noch tot bergen. Der Polizei zufolge war das Feuer kurz nach Mitternacht im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Mieter der anderen drei Wohnungen hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.