In Sachsen-Anhalt ist ein weiterer Fall der Blauzungenkrankheit bekanntgeworden. Der Altmarkkreis-Salzwedel hat bekannt gegeben, dass ein weiterer Ausbruch des Blauzungenvirus (BTV) in einer Mutterkuhhaltung in der Einheitsgemeinde Hansestadt Salzwedel festgestellt wurde. Durch entsprechende Untersuchungen wurde die Infektion erstmals im Altmarkkreis Salzwedel in einem Rinderbestand bestätigt.