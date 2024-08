Im Harz wachsen Fichten, Lärchen und jede Menge Laubbäume, klar! Was aber viele nicht wissen: Früher gab es im Harz auch ganz viele Eiben. Bis zum Mittelalter war sie sogar eine der vorherrschenden Baumarten. Reste gibt es noch im Bodetal – es ist eins von nur sieben größeren Vorkommen in Deutschland. Doch die Eibe soll nicht aussterben. Forstleute im Harz forcieren Vermehrung und Neuanpflanzungen, was jedoch nicht so einfach ist.