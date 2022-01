Nach einer Bombendrohung gegen das Impfzentrum in Wernigerode kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Polizei hat Entwarnung gegeben. Eine unbekannte Person hatte nach Angaben der Polizei am späten Freitagnachmittag beim Landkreis Harz angerufen und die Einstellung des Impfbetriebs gefordert.

Einsatz der Polizei auch in Quedlinburg

Demnach hatte die Person mit einer Bombe gedroht. Die Polizei weitete daraufhin den Polizeieinsatz in Absprache mit dem Landkreis auch auf das geöffnete Impfzentrum im wenige Kilometer entfernten Quedlinburg aus. Zur Sicherheit wurde dieses Impfzentrum evakuiert.

Mehrere Dutzend Menschen waren laut Polizei in Sicherheit gebracht worden. Beide Einrichtungen wurden mit Sprengstoff-Spürhunde kontrolliert. Am späten Abend teilte die Polizei mit, dass in beiden Impfzentren keine explosionsfähigen Gegenstände gefunden wurden. Mehrere Sprengstoff-Spürhunde waren im Impfzentrum Quedlinburg im Einsatz. Bildrechte: dpa

Schmierereien in Sangerhausen gefunden

Das Impfzentrum am Kupferhammer in Wernigerode hatte zum Zeitpunkt der eingehenden Drohung nicht geöffnet. In der Einrichtung wird derzeit zwei Mal in der Woche geimpft, sie war zuletzt am Donnerstag geöffnet. Nach der Entwarnung soll am heutigen Sonnabend der Betrieb wieder aufgenommen werden.