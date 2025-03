In Dingelstedt am Huy im Landkreis Harz hat ein Brand das Vereinsheim der Gemeinde zerstört. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Samstagabend in der Küche ausgebrochen. Das Gebäude sei erheblich beschädigt worden, es könne wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden.

Bildrechte: SV Fortuna Dingelstedt 1922/90 e.V.