Zweiter Brand in zwei Tagen Schon wieder Feuer auf dem Brocken ausgebrochen

Im Nationalpark Harz ist schon wieder ein Feuer ausgebrochen. Der Brand auf dem Brocken in der Nähe der Teufelskanzel wird mit acht Löschfahrzeugen bekämpft. Erst am Dienstag gab es ein Großfeuer direkt an den Gleisen der Brockenbahn.