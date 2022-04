Auf dem Brocken ist es am Donnerstag erneut zu einem Brand gekommen. In der Nähe der Teufelskanzel waren laut Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse auf rund 3.000 Quadratmetern junge Fichten und Gras in Flammen aufgegangen. Freiwillige Feuerwehren aus Schierke und Wernigerode seien mit acht Tanklöschfahrzeugen vor Ort gewesen, so Lohse. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Mit 3.000 Quadratmetern beziehungsweise 0,3 Hektar hat die Fläche eines halben Fußballfeldes gebrannt. Bildrechte: Feuerwehr/Kai-Uwe Lohse

"Wir haben die letzten Wochen kaum Niederschläge gehabt, auch der Winter war mehr oder weniger schneelos. Dazu kommt die Vegetation, die noch nicht grün ist. Daraus ergibt sich eine hohe Brandlast", so der Kreisbrandmeister. Sollte die Entwicklung so weitergehen, müsse man in Zukunft auf den Polizeihubschrauber aus Magdeburg als Löschhubschrauber zurückgreifen.

Gegen die Brandgefahr soll dringend etwas getan werden, sagt auch Schierkes Ortsbürgermeisterin Christiane Hopstock (CDU). "Es ist nicht auszumalen was passiert wäre, wenn es nicht windstill gewesen wäre und der Wind gedreht hätte", so Hopstock. Sie mahnt für die Zukunft. " Wir müssen hier auf jeden Fall etwas tun, wir müssen die Brandlast beseitigen. Es sind Menschen, die hier wohnen und da muss dringend etwas geschehen." Meteorologen erwarten erneut einen trockenen Sommer – das würde die Situation am Brocken noch verschärfen.

Großfeuer am Dienstag direkt an der Brockenbahn

Im Nationalpark Harz hatte es schon am Dienstag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war auf einer Fläche von etwa einem Hektar direkt an den Gleisen der Brockenbahn ein Großfeuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar.

Besucher mussten auf dem Gipfel warten

Zahlreiche Besucher hatten sich auf dem Brockengipfel aufgehalten, als das Feuer ausbrach. Sie mussten zunächst auf dem Berg und am Bahnhof Schierke ausharren. Im Laufe des Abends waren sie mit Kleinbussen vom Berg heruntergebracht worden.

Experte fordert Löschtanks im Nationalpark