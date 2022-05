Bei Stiege im Oberharz brennt es seit Sonntagnachmittag. Nach Angaben der Feuerwehr steht eine Fläche von 2.500 Quadratmetern in Flammen. Das entspricht in etwa der Größe eines halben Fußballfeldes. Etwa 80 Einsatzkräfte seien vor Ort. Bislang konnten sie den Brand nicht unter Kontrolle bringen. Da das Feuer in der Nähe der Bahnstrecke ausgebrochen ist, wurde der Verkehr der Harzer Schmalspurbahnen eingestellt.