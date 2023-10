Osterwiecker Ortsteil Zilly Brand in Mehrfamilienhaus im Harz: Zwei Personen verletzt

Bei einem Brand in Osterwieck im Harz sind zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei waren 95 Kameraden der Feuerwehr an den Löscharbeiten am Samstag beteiligt. Es entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro.