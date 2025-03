Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

Langeln Brand im Nordharz: Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

18. März 2025, 08:03 Uhr

Feuer in Langeln in der Gemeinde Nordharz: Dort ist in der Nacht zum Dienstag eine Scheune abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf Wohnhäuser über. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, da es wegen der Löscharbeiten zu starker Rauchentwicklung kommt.