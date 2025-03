Langeln Nordharz: Brand in Scheune greift auf Wohnhäuser über

18. März 2025, 15:07 Uhr

Feuer in Langeln in der Gemeinde Nordharz: Dort ist in der Nacht zum Dienstag eine Scheune abgebrannt. Die Flammen griffen auch auf Wohnhäuser über. Wegen des starken Rauches sollten Anwohner zwischenzeitlich Fenster und Türen geschlossen halten.