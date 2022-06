Bei einem Feuerwehreinsatz in Thale im Harz ist am Dienstagabend ein Feuerwehrmann verletzt worden. Im Ortsteil Neinstadt haben den Angaben der Polizei zufolge am Dienstagabend zwei Scheunen in Flammen gestanden. Die beiden Fachwerkgebäude, in denen zwei PKWs standen, wurden völlig zerstört, ein weiteres stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 700.000 Euro geschätzt.