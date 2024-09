In Osterwieck im Landkreis Harz ist am Samstagvormittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Bei der Lagerhalle handelt es sich demnach um ein ca. 5000 Quadratmeter große Halle mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Brandursache sei bisher noch unklar