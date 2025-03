Landkreis Harz Feuerwehr löscht Brand in Altenheim in Groß Quenstedt

25. März 2025, 06:30 Uhr

In Groß Quenstedt im Landkreis Harz hat es in einem Altenheim am Montagabend gebrannt. Zwei Bewohner kamen nach dem Feuer am Montag verletzt ins Krankenhaus.