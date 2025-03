Landkreis Harz Person stirbt nach Brand in Pflegeeinrichtung in Groß Quenstedt

Hauptinhalt

25. März 2025, 13:56 Uhr

In Groß Quenstedt im Landkreis Harz hat es in einem Altenheim am Montagabend gebrannt. Zwei Bewohner kamen nach dem Feuer am Montag verletzt ins Krankenhaus, eine von ihnen verstarb wenig später.